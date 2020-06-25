أسعار النفط تواصل خسائرها

واصلت أسعار النفط تراجعها بعد أن هوت بأكثر من 5% خلال الجلسة السابقة إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات كوفيد-19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2% إلى 37.21 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.4 دولار أمس.

كما انخفضت أيضًا العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.8% إلى 39.59 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت 2.3 دولار أمس الأربعاء.

يُذكر أن الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع، لكن هناك رأي آخر يُشير إلى أن الزيادة التي بلغت 1.4 مليون برميل جاءت بسبب سلسلة من الشحنات السعودية التي حجزتها شركات تكرير أميركية عندما انخفضت الأسعار في مارس آذار. ومن المقرر أن تتراجع تلك الشحنات قريبا.

ومن المتوقع أن يبقي الطلب على الوقود محدودا في ظل تزايد المخاوف من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام، بالإضافة إلى الانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا.