«الائتمان»: تقديم طلبات القروض العقارية والزواج متاح عبر بوابتنا الالكترونية

قال بنك الائتمان الكويتي إن التقديم على طلبات القروض العقارية وقروض الزواج متاح على البوابة الإلكترونية للبنك شريطة إصدار العميل توقيعا إلكترونيا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية «تحقق من الهوية».

وقال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف في تصريح صحفي اليوم الخميس إن إجمالي مبالغ القروض العقارية المصروفة خلال جائحة «كورونا» بلغت نحو 30 مليون دينار كويتي «حوالي 99 مليون دولار أمريكي».

وذكر المضف أنه استفاد من خدمات «الائتمان» الإلكترونية 5 آلاف مواطن خلال الجائحة وتعامل البنك مع 15 ألف استفسار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأضاف أن عودة العمل شملت 25 في المئة من الموظفين الاحد الماضي مؤكدا الجهوزية التامة في هذه الخطوة مع ضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين إلكترونيا تطبيقا للتباعد الجسدي.

وثمن جهود العاملين في البنك على «ميكنة» الخدمات وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية بالإضافة إلى «ميكنة» الأنظمة الداخلية للبنك مبينا أن عمل البنك اليوم يسير بسلاسة وانسيابية عن بعد دون حاجة لمراجعة العملاء ودون أن يواجه البنك أي عراقيل أثناء هذه الجائحة.

وأكد المضف أهمية دور الموارد البشرية العاملة في البنك وأهمية تطويرهم وتدريبهم من خلال استمرار مركز الائتمان للتدريب في تقديم الدورات التدريبية للموظفين العاملين في البنك عن بعد.