بورصة فلسطين تغلق على إنخفاض بنسبة 0.04% عند 469.91 نقطة {{{article.title}}}

25 يونيو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إنخفاض بنسبة 0.04% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 469.91 نقطة، وتصدر سهم “فلسطين للاستثمار العقاري” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 2.78%.

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