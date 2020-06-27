شركة coca-cola تعلن إيقاف الإعلانات مؤقتاً على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً

أعلنت شركة كوكا كولا، أمس الجمعة، أنها ستوقف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم لمدة 30 يومًا على الأقل.

وأوضحت الشركة أنها لم تنضم إلى المقاطعة الرسمية ، لكنها قالت “نحن نتوقف مؤقتًا” عن الإعلان.

يذكر أن مجموعة من المنظمات دعت معلنين على Facebook لإيقاف إنفاقهم الإعلاني خلال شهر يوليو ،وقد أعلن أكثر من 90 جهة تسويق بما في ذلك Verizon و Patagonia و REI و Lending Club و The North Face عن عزمهم الانضمام ، وفقًا قائمة تشغيل من Sleeping Giants.

تشمل مجموعة المنظمات رابطة مكافحة التشهير ، و NAACP ، وعمالقة النوم ، ولون التغيير ، والصحافة الحرة ، والحس المشترك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا ورئيس مجلس الإدارة ، جيمس كوينسي ، في بيان “لا مكان للعنصرية في العالم ولا مكان للعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي”. “ستقوم شركة كوكا كولا بإيقاف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي عالميًا لمدة 30 يومًا على الأقل. سنستغرق هذا الوقت لإعادة تقييم سياساتنا الإعلانية لتحديد ما إذا كانت المراجعات مطلوبة. كما نتوقع قدرًا أكبر من المساءلة والشفافية من شركائنا في وسائل التواصل الاجتماعي “.