بورصة دبي للذهب تًبرم اتفاقاً لتقديم بيانات التسعير لصندوق “البلاد” السعودي{{{article.title}}}

أعلنت “​بورصة دبي​ للذهب والسلع” عن عقد شراكة مع شركة البلاد المالية ​السعودية​، لتقديم بيانات التسعير لصندوقها المتداول للمتاجرة ب​الذهب​ المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الذي أطلقته الشركة مؤخراً.

وذكرت “بورصة دبي للذهب” في بيان، أن الصندوق المُدرج في ​السوق المالية السعودية​ “تداول” سيستخدم بيانات سعر عقد ​الذهب الفوري​ المتوافق مع الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع كمؤشر استرشادي.

وألمحت، إلى أنه أول ​صندوق استثماري​ متداول في المنطقة مدعوم فعلياً بالذهب ومتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: “يعدّ هذا التعاون بين دولة ​الإمارات​ والسعودية مرتكزاً مهماً لتنمية سوقي الذهب والتمويل الإسلامي في المنطقة”، مضيفاً أنه في حين كان الذهب يشهد على الدوام إقبالاً قوياً من المستثمرين، لا سيما أثناء التقلبات الشديدة في حركة الأسعار، إلا أنه لم يكن بوسعهم الوصول دائماً إلى ​المحافظ الاستثمارية​ الإسلامية.

وأشار إلى أنه اليوم، أصبح بإمكان المستثمرين امتلاك الذهب وتداوله بسهولة وفق مبادئ وتعاليم الاستثمار الإسلامية، بعد ابتكار شركة البلاد المالية لهذه الأداة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم بيانات تسعير موثوقة وفي الوقت الحقيقي من مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد بن محمد المفرح: “لقد نجحنا من خلال هذه الشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع بإدراج أول صندوق متداول للمتاجرة بالذهب في السوق المالية السعودية تداول”.

ورأى أن إدراج هذا الصندوق ساهم في تعزيز نمو السوق المالية السعودية، وأضاف للأسواق الإقليمية فئات متنوعة من الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.