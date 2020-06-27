شركة “لاكين كوفيه” الصينية تنسحب من بورصة ناسداك{{{article.title}}}

أعلنت شركة “لاكين كوفيه” الصينية التي تطرح نفسها منافسة لشركة “​ستارباكس​” الأميركية العملاقة اليوم السبت انسحابها من ​بورصة نيويورك​ حيث اسهمها مدرجة بعد قضية احتيال مدوية.

وكشفت المجموعة مطلع نيسان الماضي أن أحد المسؤولين فيها متهم بتزوير رقم المبيعات في العام 2019 بحوالى 2,2 مليار يوان «290 مليون يورو».

وكان للكشف عن هذه القضية وقع مدوٍ إذ تراجعت ​اسهم الشركة​ المطروحة في بورصة ​ناسداك​ في نيويورك، بأكثر من 70%. وعلق التداول بها لأسابيع عدة.

وجاء في بيان للمجموعة “اعتبارا من 29 حزيران الحالي ستعلق لاكين كوفيه نشاطاتها في بورصة ناسداك وستطلب سحب طرح أسهمها”.