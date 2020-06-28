الكويت ضمن أكبر 10 منتجين للنفط في العالم

استهلك العالم رقمًا قياسيًا من النفط بلغ 98.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019؛ إذ كان هذا ما يقارب من مليون برميل في اليوم، وأعلى من الاستهلاك في عام 2018، ويمثل الرقم القياسي العاشر على التوالي للاستهلاك العالمي للنفط.

وفق ما نشرت فوربس حلّت الكويت في المرتبة العاشرة عالميا في إنتاج النفط بحصة عالمية 3.2 % متراجعة بـ 2.1 % .إذ على مدى السنوات الـ35 الماضية، ارتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 39 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل في اليوم كل عام، إذ كان ارتفاع العام الماضي أقل بقليل من هذا المتوسط.

وتواصل الولايات المتحدة قيادة جميع البلدان في استهلاك النفط، لكن الصين حققت أسرع نمو في الاستهلاك لعدة سنوات.

وانخفض استهلاك النفط في معظم البلدان المتقدمة، وارتفع في معظم البلدان النامية، وكانت ألمانيا استثناءً ملحوظًا. وعلى الرغم من أن الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض بنسبة %0.6 وانخفض الاستهلاك في جميع أنحاء أوروبا بنسبة %0.3، خالفت ألمانيا الاتجاه وشهدت زيادة استهلاكها بنسبة %0.9.

وكانت أكبر زيادة في استهلاك النفط في إيران، التي كانت في المرتبة 11 من حيث عدد المستهلكين في العالم، إذ قفز الطلب هناك بنسبة %10، حيث كانت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي حققت زيادة في الطلب من رقمين.

بالمقابل، لوحظ انخفاض مزدوج الرقم في الطلب على النفط في أيسلندا «%-12.7» وفنزويلا «%-11.6» وباكستان «%-10.5».

وبناءً على تغيير شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم BP بتوسيع مستوى التفاصيل حول إحصاءات إنتاج النفط، تم تعديل أرقام إنتاج النفط الأميركي للأعوام السابقة إلى أدنى بمقدار عدة ملايين برميل في اليوم. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن إنتاج النفط في عام 2018 على أنه 15.3 مليون برميل في اليوم. ولكن في إطار الفئة الجديدة، تم الإبلاغ عن إنتاج النفط لعام 2018 على أنه 11.0 مليون برميل في اليوم.

ومع ذلك، وبسبب تعديلات السنوات السابقة، انخفض الإنتاج الأميركي – الذي قاد روسيا والمملكة العربية السعودية لسنوات – إلى ما دون إنتاج دولة أو كلا البلدين لسنوات قبل عام 2019. وبموجب الفئة الجديدة، كان إنتاج النفط الأميركي في عام 2019 هو الأعلى في العالم للمرة الأولى في هذا القرن.

ونما إنتاج النفط الأميركي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2019، لتحتل المرتبة الأولى من روسيا. تراكميًا، أنتجت الدول الثلاث الكبرى – الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية – %40.5 من نفط العالم، وأنتجت دول أوبك %38.2 من نفط العالم.

ومع ذلك، تمتلك أوبك %70 من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، ولا تزال فنزويلا تطالب بلقب أعلى مستوى من الاحتياطيات – 304 مليارات برميل – تليها المملكة العربية السعودية بـ298 مليار برميل.

واقعياً، من غير المرجح أن يكون إنتاج النفط في فنزويلا اقتصادياً بأسعار السوق السائدة. وبعبارة أخرى، قد تستمر فنزويلا في المطالبة بلقب أكبر احتياطيات في العالم، ولكن الاحتياطيات المؤكدة يجب أن تكون اقتصادية لإنتاجها بأسعار سائدة.

انخفض إنتاج النفط الفنزويلي – بمساعدة العقوبات الأميركية – بنسبة %39.5 أخرى في العام الماضي إلى 839 ألف برميل يوميًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي كان فيها إنتاج النفط في فنزويلا أقل من مليون برميل يوميًا منذ أن بدأت شركة BP في تتبع إنتاج النفط في عام 1965. ويبدو أنه أدنى مستوى لإنتاج النفط في فنزويلا منذ أربعينيات القرن الماضي.