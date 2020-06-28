بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 2.7 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5170 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 27ر155 مليون سهم تمت عبر 6570 صفقة نقدية بقيمة بلغت 15ر21 مليون دينار «نحو 25ر78 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4210 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41ر111 مليون سهم تمت عبر 3881 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار «نحو 61ر19 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر0 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5656 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر43 مليون سهم تمت عبر 2689 صفقة بقيمة 7ر15 مليون دينار «نحو 09ر58 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 30ر4189 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر72 مليون سهم تمت عبر 2496 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار «نحو 6ر13 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «التعمير» و«بيت الطاقة» و«أولى تكافل» و«أسس» أما شركات «أبيار» و«آن» و«أهلي متحد» و«رماية» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «وربة ت» و«بترولية» و«معادن» و«آن» الأكثر انخفاضا.