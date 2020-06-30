بورصة العراق تغلق على انخفاض بنسبة 1.40% عند434.94 نقطة{{{article.title}}}

1 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة العراق​ على ارتفاع بنسبة 1.40% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 434.94 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 10 شركات، وارتفاع أسهم شركتين اثنتين، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها .

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