الأجانب يخالفون الكويتيين ويزيدون استثماراتهم بالبورصة

309 ملايين دولار استثمارات أجنبية غادرت البورصة.. مقابل دخول 141 مليوناً للكويتيين بالنصف الأول

الخليجيون ضخّوا 168 مليون دولار استثمارات بالبورصة منذ بداية العام.. منها 60 مليوناً صفقات شراء

علاء مجيد

شهدت بورصة الكويت عودة تدفق الاستثمار الاجنبي خلال شهر يونيو بعد التخارج الذي حدث منذ شهر مارس ولمدة ثلاثة اشهر متتالية نتيجة تفشي فيروس كورونا الوبائي الذي سيطر على كل الاسواق الخليجية والعالمية وليس الكويت فقط، ومع بدء عودة الحياة تدريجيا وتخفيف قيود الاغلاق حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 11 مليون دولار «3.38 ملايين دينار» خلال تعاملات شهر يونيو من العام الحالي.

ومنذ بداية العام وخلال الستة اشهر الماضية قام الاجانب بسحب 309.4 ملايين دولار «مـــايعادل 95.25 مليون دينار» في الاســـهم الكويتية كصافي بيع لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

وبلغت الجلسات الاخيرة من شهر يونيو الماضي المزيد من التدفقات الاجنـــبية بعد تأكيد تــــرقية بورصة الكـــويت على مؤشـــر MSCI كما توقعـــت العـــديد من بيوت الابحـــاث ان نتيجة هذه التــــرقية سوف يشهد تدفقا اجـــنبيا قد يبلغ 2.8 مليار دولار على اثر هذه الترقية.

وتركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال صناديق الاستثمار والتي حققت فائض شراء بقيمة 1.87 مليون دينار «ما يعادل 6.1 ملايين دولار» كما حققت المؤسسات والشركات صافي تعاملات شرائية بقيمة 863 الف دينار «ما يعادل 2.8 مليون دولار» واتجه ايضا صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 638.5 الف دينار «ما يعادل 2.1 مليون دولار».

بينما تركزت مبيعات الاجانب منــــذ بــــداية الــعام من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بــــيع بقيمة 55.56 مليون دينار «ما يعادل 180.5 مليون دولار» كما اتجهت صناديق الاستثمار الى تحقيق صافي تعاملات بيعية بقيمة 42.06 مليون دينار«ما يعادل 136.6 مليون دولار» في المقابل اتجهت صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 2.37 مليون دينار «مايعادل 7.7 مــلايين دولار».

الكويتيون يبيعون بكثافة

كثف الكويتيون من مبيعاتهم للاسهم خلال شهر يونيو الماضي حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 13.67 مليون دينار «ما يعادل 44.4 مليون دولار» ليقلص من دخول الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 43.5 مليون دينار من الاستثمارات الكويتية الى البورصة خلال عام 2020 بما يزيد على 141.3 مليون دولار.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال يونيو وصول مبيعات الأفراد الكويتيين الى 316.47 مليون دينار مقابل مشتريات بـ 310.75 ملايين دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية عند 5.72 ملايين دينار.

كما سجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي بيع على الأسهم خلال يونيو بقيمة 10.35 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 69.92 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 80.27 مليون دينار.

بينما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي شراء على الأسهم خلال يونيو بقيمة 316.7 الف دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 21.06 مليون دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة 20.74 مليون دينار.

كما بلغت عمليات الشراء لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي شراء 2.09 مليون دينار من استثماراتها في البورصة خلال يونيو الماضي بعد ان وصلت عمليات الشراء لديها الى 145.36 مليون دينار مقابل عمليات بــيع بـ 143.26 مليون دينار.

الخليجيون يعودون للشراء

تــماشــت تعـاملات الخليجيين مع نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات شراء خلال شهر يونيو الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال شهر يونيو 10.29 ملايين دينار «ما يعادل 33.4 مليون دولار» بضغط مشتريات من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 11.35 مليون ديــنار «بما يعادل 36.87 مليون دولار».

وبلغ صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال الـ 6 اشهر الماضية الى 51.75 مليون دينار «بما يعادل 168.1 مليون دولار» بدفع من مشتريات من جانب المؤسسات والشركات الخليجية التي وصل صافي شرائها منذ بداية العام الى 60.14 مليون دينار «بما يــعادل 195.37 مليون دولار».