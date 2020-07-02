بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 21.54 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 21.54 نقطة ليبلغ مستوى 5123.80 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.42 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 83.83 مليون سهم تمت عبر 5475 صفقة نقدية بقيمة بلغت 17.18 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4184 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39ر42 مليون سهم تمت عبر 2687 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار «نحو 69ر13 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر33 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5599 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43ر41 مليون سهم تمت عبر 2788 صفقة بقيمة 4ر13 مليون دينار «نحو 5ر49 مليون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 16ر4176 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر30 مليون سهم تمت عبر 1737 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار «نحو 6ر9 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ثريا» و«وطنية م ب» و«تعليمية» و«حيات كوم» أما شركات «أهلي متحد» و«أبيار» و«السلام» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «كامكو» و«رماية» و«آسيا» و«ورقية» الأكثر انخفاضا.