‫تخفيض مكافآت موظفي الحكومة 50%.. وربطها بالإنتاجية ‬

‫كشفت مصادر ذات صلة عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020ــ2021 لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، حيث جرى تخفيض جميع الأرقام التي أُعلن عنها في مشروع الموازنة السابق، سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات. ‬

‫وتوقعت المصادر، وفقاً لـ«القبس» ذاتها حسب الأرقام الأولية أن يجري تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 ملياراً إلى حوالي 16 مليار دينار فقط. ‬

‫وأوضحت المصادر أن من ضمن خطط تقليص الإنفاق ما يتعلق ببند المكافآت، مؤكدة توافر اتفاق حكومي بتخفيض الميزانية المخصصة لها %50، وربطها بالإنتاجية.‬

‫كما سيتم اعتماد سعر تأشيري جديد لبرميل النفط في الموازنة لتتناسب مع معدل الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن الحديث يدور حالياً حول أن يكون السعر التأشيري لبرميل النفط في الموازنة ما بين 40 و45 دولاراً للبرميل؛ ليصل إجمالي الإيرادات النفطية وفق هذا السعر في الموازنة إلى حوالي 10 مليارات دينار، وذلك بدلاً من السعر التأشيري في المشروع السابق الذي كان 55 دولاراً للبرميل، بإجمالي إيرادات نفطية 12.9 مليار دينار.‬