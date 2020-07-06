تباين أسعار النفط وسط شكوك حيال الطلب الأميركي

تباينت أسعار النفط الإثنين 6 يوليو إذ ارتفع خام برنت، مدعوما بشخ الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.

وزاد برنت 41 سنتا بما يعادل 1% إلى 43.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش بعدما صعد 4.3% الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأميركي أربعة سنتات أو 0.1% عن سعر التسوية السابق يوم الخميس. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو تموز.

ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا في 39 ولاية اميركية، أظهر تعداد رويترز للإصابات أن 15 ولاية منها سجلت زيادات قياسية في حالات الإصابة المؤكدة في أول أربعة أيام من يوليو تموز.