بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3.01 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر3 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5145 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 6ر104 مليون سهم عبر 5334 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار «نحو 85ر75 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4193 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر52 مليون سهم تمت عبر 2860 صفقة نقدية بقيمة 12ر3 مليون دينار «نحو 5ر11 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 07ر3 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5627 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر51 مليون سهم تمت عبر 2474 صفقة بقيمة 4ر17 مليون دينار «نحو 38ر64 مليون دولار ».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4188 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 11ر39 مليون سهم تمت عبر 2013 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار «نحو 8ر8 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «وربة ت» و«رماية» و«الديرة» و«تعمير» اما شركات «اهلي متحد» و«خليج ب» و«ابيار» و«ارزان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «اصول» و«وطنية د ق» و«سنرجي» و«سنام» الأكثر انخفاضا.