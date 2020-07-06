بورصة العراق تغلق على انخفاض بنسبة 0.18% عند 432.15 نقطة{{{article.title}}}

7 يوليو، 2020
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أغلقت بورصة ​العراق​ على انخفاض بنسبة 0.18% عند 432.15 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 3 شركات، وارتفاع أسهم شركتين، فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها.

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