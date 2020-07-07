انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الإصابات في أميركا

انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب علي الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتاً ما يوازي 1.3 بالمئة إلى 42.54 دولار، بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أميركية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني في رسالة عبر البريد الإلكتروني «احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط».