«المركزي»: عرض النقد ارتفع 1.9 في المئة مايو الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بنسبة 9ر1 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري مسجلا 5ر39 مليار دينار كويتي «نحو 3ر130 مليار دولار أمريكي».

وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الانباء الكويتية أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي 9ر1 في المئة لتبلغ 6ر34 مليار دينار «نحو 7ر148 مليار دولار».

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 6ر1 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار «نحو 9ر7 مليار دولار» في حين هبط اجمالي أرصدة مطالب النبوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» بنسبة 2ر12 في المئة مسجلا 6ر2 مليار دينار «نحو 5ر8 مليار دولار».

وأشارت الى أن اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 2ر0 في المئة ليسجل 72 مليار دينار «نحو 237 مليار دولار» موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 4ر4 في المئة ليبلغ 8ر7 مليار دينار «نحو 7ر25 مليار دولار».

وذكرت أن ودائع لأجل لدى «المركزي» استقرت في مايو الماضي عند 9ر1 مليار دينار «نحو 2ر6 مليار دولار» في حين استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية دون أي تغيير بسبب ظروف الحجر عند 39 مليار دينار «نحو 7ر128 مليار دولار».

ولفتت الى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 5ر1 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 8ر15 في المئة في مايو الماضي مسجلا 257 مليون دينار «نحو 848 مليون دولار» بينما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي عند 8ر308 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.