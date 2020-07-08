الذهب مستقر قرب ذروة 8 أعوام

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1794 دولار للأونصة بحلول الساعة 0459 بتوقيت غرينتش عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1796.9 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1806.9 نقطة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 1907.3 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.4% إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2% إلى 18.27 دولار.