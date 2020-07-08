بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 13.6 نقطة

اغلقت بورصة الكویت تعاملاتھا الیوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر13 نقطة لیبلغ مستوى 47ر5139 نقطة بنسبة ھبوط بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول كمیة اسھم بلغت 116 ملیون سھم عبر 5745 صفقة نقدیة بقیمة 10ر22 ملیون دینار «نحو 77ر81 ملیون دولار» وانخفض مؤشر السوق الرئیسي 2ر1 نقطة لیبلغ مستوى 93ر4196 نقطة بنسبة ھبوط 03ر0 في المئة من خلال كمیة اسھم بلغت 71ر69 ملیون سھم تمت عبر 3030 صفقة نقدیة بقیمة 2ر4 ملیون دینار «نحو 54ر15 ملیون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 8ر19 نقطة لیبلغ مستوى 75ر5616 نقطة بنسبة ھبوط بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمیة اسھم بلغت 29ر46 ملیون سھم تمت عبر 2715 صفقة بقیمة 8ر17 ملیون دینار «نحو 86ر65 ملیون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئیسي 50 «1ر1 نقطة لیبلغ مستوى 08ر4192 نقطة بنسبة ھبوط بلغت 13ر1 في المئة من خلال كمیة اسھم بلغت 34ر47 ملیون سھم تمت عبر 2016 صفقة نقدیة بقیمة 10ر3 ملیون دینار «نحو 47ر11 ملیون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا ھي «ساحل» و«سنرجي» و«البیت» و«التعمیر» اما شركات «اھلي متحد» و«أرزان» و«زین» و«منازل» فكانت الأكثر تداولا في حین كانت شركات «آسیا» و«تعلیمیة» و«مدار» و«نور» الأكثر انخفاضا.