بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 0.33% عند 465.49 نقطة{{{article.title}}}

8 يوليو، 2020
0

أغلقت ​بورصة فلسطين​ على انخفاض بنسبة 0.33% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 465.49 نقطة، وتصدر سهم “فلسطين للتنمية والاستثمار” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 1.2%.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق