النفط يهبط مع تفوق مخاوف كورونا على مؤشرات لتعافي استهلاك البنزين

نزلت أسعار النفط الخميس إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمئة إلى 43.08 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 40.65 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة أمس الأربعاء.

كما أن السوق في حالة ثبات قبيل اجتماع في 15 يوليو تموز للجنة معنية بمراقبة السوق من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد كثيرا عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس آذار.

لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 في أنحاء عدة ولايات أمريكية عزز احتمال تجدد فرض إجراءات العزل العام التي ستكبح على الأرجح أي انتعاش مستمر في طلب الوقود.

ويبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 40 دولارا للبرميل.

وتسعى ليبيا لاستئناف الصادرات بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في مرفأ السدر النفطي أمس الأربعاء. وتخضع موانئ في البلاد لحصار منذ يناير كانون الثاني. لكن ناقلة جرى منعها من دخول المرفأ.