الذهب يتماسك فوق مستوى 1800 دولار مع استمرار تأثير فيروس كورونا

استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأونصة بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1817.71 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة اليوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.

وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر. في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.

ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.