بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 8.02 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 02ر8 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5131 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر148 مليون سهم تمت عبر 6473 صفقة نقدية بقيمة بلغت 18ر23 مليون دينار «نحو 76ر85 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 27ر1 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4198 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر104 مليون سهم تمت عبر 3583 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار «نحو 2ر22 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 64ر12 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5604 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر43 مليون سهم تمت عبر 2890 صفقة بقيمة 18ر17 مليون دينار «نحو 56ر63 مليون دولار».

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 30ر4190 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 27ر89 مليون سهم تمت عبر 2802 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار «نحو 24ر19 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «انجازات» و«سكب ك» و«اكتتاب» و«متحد» اما شركات «الاولى» و«اهلي متحد» و«بيتك» و«أرزان» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أركان» و«وطنية د ق» و«وثاق» و«رمال» الأكثر انخفاضا.