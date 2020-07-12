وول ستريت: أوبك ودول حليفة تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم الأحد، أن منظمة «أوبك» والدول الحليفة تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في المنظمة إن تحالفًا من منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أغسطس، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.