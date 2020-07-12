بورصة فلسطين تغلق على ارتفاع بنسبة 0.06% عند 466.05 نقطة{{{article.title}}}

12 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على ارتفاع بنسبة 0.06% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 466.05 نقطة، وتصدر سهم “وطنية موبايل” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 1.25%.

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