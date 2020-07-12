بورصة العراق تغلق على ارتفاع بنسبة 2.19% عند 441.64 نقطة{{{article.title}}}

12 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة العراق​ على ارتفاع بنسبة 2.19% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 441.64 نقطة،وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 15 شركة، وانخفاض اسهم شركة واحدة، فيما حافظت 4 شركات على ​اسعار​ اسهمها.

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