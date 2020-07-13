بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 0.04% عند 465.87 نقطة{{{article.title}}}

13 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على انخفاض بنسبة 0.04% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 465.87 نقطة، وتصدر سهم “العربية الفلسطينية للاستثمار” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 0.41%.

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