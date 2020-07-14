البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام.. 82.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 82.6 نقطة ليبلغ مستوى 5094.22 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.60 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 190.10 مليون سهم تمت عبر 8308 صفقات نقدية بقيمة بلغت 37.4 مليون دينار «نحو 138.38 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31.27 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4189 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.74 % من خلال كمية أسهم بلغت 92.15 مليون سهم تمت عبر 3728 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار «نحو 26.64 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 108.30 نقطة ليبلغ مستوى 5552.71 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.91 % من خلال كمية أسهم بلغت 97.95 مليون سهم تمت عبر 4580 صفقة بقيمة 30.24 مليون دينار «نحو 111.88 مليون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 33ر36 نقطة ليبلغ مستوى 4195.57 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.86 % من خلال كمية أسهم بلغت 66.15 مليون سهم تمت عبر 2630 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 21.83مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «وثاق» و«سنام» و«العيد» و«المنار» أما شركات «أهلي متحد» و«خليج ب» و«أجوان» و«استثمارات» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «مراكز» و«فجيرة» و«الأولى» و«وربة كبيتل» الأكثر انخفاضا.