خسائر البورصة تلامس نصف مليار دينار في جلسة واحدة!

9 % انخفاضاً بالسيولة إلى 37.5 مليون دينار.. و«الأهلي المتحد» الأكثر تداولاً بـ 8.6 ملايين

شريف حمدي

منيت بورصة الكويت امس بخسائر لافتة على مستوى القيمة السوقية بنسبة 1.6%، إذ بلغت الخسائر 471 مليون دينار في ثالث جلسات الأسبوع بعد مكاسب على مستوى الجلستين التي سبقتا جلسة امس. وبلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 29.02 مليار دينار تراجعا من 29.49 مليار دينار أول من امس.

وشهدت الجلسة عمليات تصريف لجني الأرباح استهدفت الأسهم القيادية بالسوق الأول، وذلك عقب ارتفاعات سعرية لعدد من الأسهم المدرجة فيه خلال الجلسات الأخيرة، خاصة أسهم أهلي متحد وبيتك وزين وأجيليتي والخليج، وتراوحت خسائر هذه الأسهم بين 1.5% و3.3% من قيمها السوقية.

وكانت هذه الأسهم الأكثر الأسهم استحوذا على السيولة أمس بنسبة 64% من الإجمالي البالغ 37.5 مليون دينار بتراجع 9% مقارنة مع الجلسة التي سبقتها.

واستحوذ سهم أهلي متحد على أعلى سيولة أمس بقيمة 8.6 ملايين دينار تشكل 23% من الإجالي، تلاه سهم بيتك بسيولة 4.3 ملايين دينار بنسبة 11.5% من الإجمالي.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.9% محققا 108 نقاط خسائر ليصل إلى 5552 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% محققا 32 نقطة خسائر ليصل إلى 4189 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% بخسائر 83 نقطة ليصل إلى 5094 نقطة.