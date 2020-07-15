94 ألف برميل تراجع إنتاج الكويت النفطي.. يونيو الماضي

خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي خلال شهر يونيو السابق؛ بواقع 94 ألف برميل، وفق التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وبلغ الإنتاج خلال الشهر الماضي 2.103 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.198 مليون برميل يومياً في مايو السابق.

ويعود تراجع إنتاج الكويت القياسي إلى التزام البلاد اتفاقية «أوبك+» التي تضمنت خفض الإنتاج النفطي للدول الأعضاء والشركات الجديدة من روسيا والولايات المتحدة، بواقع 9.7 ملايين برميل يومياً بداية من مايو وحتى نهاية يوليو الجاري.

وتتطلّع الأسوق إلى اجتماع لجنة المراقبة الفنية الوزارية المشتركة لمجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها والمعروفة باسم «أوبك+». وإلى جانب الكويت، فقد خفضت 8 دول أخرى إنتاجها النفطي بقيادة السعودية التي قلّصت إنتاجها بـ923 ألف برميل يومياً، في حين رفعت 4 دول أخرى الإنتاج النفطي، في مقدمها غينيا الاستوائية بـ24 ألف برميل يومياً.

وبشكل عام، هبط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط خلال شهر يونيو السابق؛ بواقع 1.893 مليون برميل، إلى 22.271 مليون برميل يومياً، مقابل 24.164 مليوناً في مايو 2020.

واستهلت «أوبك» تقريرها الشهري بالقول: إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي، يبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.

وذكرت أن التوقّعات تفترض عدم تحقّق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتّر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ«كورونا». وقالت «أوبك» في تقريرها «هذا بافتراض احتواء كوفيد ــــ 19، خاصة في الاقتصادات الكبيرة، ما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة».

انخفاض الطلب

وانهارت أسعار النفط هذا العام بعدما تراجع الطلب العالمي بمقدار الثلث، عندما فرضت الحكومات إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس. وقالت «أوبك» إن الطلب على النفط في 2020 سينخفض بمقدار 8.95 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل على نحو طفيف عن توقعاتها في تقرير الشهر الماضي.

وفي 2021، تتوقّع المنظمة أن تكبح مكاسب الكفاءة والعمل عن بعد نمو الطلب، ما يبقي الطلب أقل من المستويات القياسية المسجلة في 2019. وتتوقع «أوبك» تغطية النصيب الأكبر من الارتفاع الضخم المتوقع في الطلب في 2021، حيث يزيد الطلب على خامها ستة ملايين برميل إلى 29.8 مليون برميل يوميا.

وتخفض «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا منذ مايو 2020 إنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل عُشر الإنتاج العالمي للمساعدة في دعم أسعار النفط. كما تراجع الإنتاج في بلدان، مثل الولايات المتحدة والنرويج وكندا، على الرغم من أنها ليست ضمن أطراف اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.

وقالت «أوبك» إنها تتوقّع تراجع إمدادات النفط من خارجها في 2020 بمقدار 3.26 ملايين برميل يوميا وزيادتها بمقدار 0.92 مليون برميل يوميا فقط في 2021. وأشارت المنظمة إلى أنها لا تتوقع أي نمو في الإنتاج من الاتحاد السوفيتي السابق، على الرغم من أن روسيا وقازاخستان وأذربيجان تخفض إنتاجها جنبا إلى جنب مع «أوبك». وتتوقّع «أوبك» نمو الإنتاج الأميركي في 2021 بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا فقط، بعد تراجعه 1.37 مليون برميل يوميا في 2020 وزيادته 1.7 مليون برميل في 2019.

وقالت إنها خفضت الإمدادات في يونيو بمقدار 1.89 مليون برميل يوميا إضافية إلى 22.27 مليون برميل يوميا، استناداً إلى مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها. ويمثّل هذا التزاما يربو على 110 في المئة بتعهّداتها، وفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من التزام نسبته 84 في المئة مايو وفق التقديرات.

وتتوقع «أوبك» أن يسجل الطلب على نفطها هذا العام 23.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وما يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا عما ضخته في يونيو، ما يشير إلى أن الإبقاء على مستويات الإنتاج الراهنة سيؤدي إلى عجز في الإمدادات في 2020. وعلى الرغم من تخفيضات الإنتاج، فإن مخزونات النفط واصلت الارتفاع في الدول الصناعية في مايو، بمقدار 29.9 مليون برميل، لتصل إلى 3.167 مليارات برميل، أي ما يزيد بنحو 210 ملايين برميل على متوسط خمس سنوات. «رويترز»