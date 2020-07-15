الذهب يستقر فوق 1800 دولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.85 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1808.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1971.89 للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 825.42 دولار والفضة 0.1 بالمئة إلى 19.19 دولار.