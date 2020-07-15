بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5087 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر132 مليون سهم تمت عبر 7420 صفقة نقدية بقيمة بلغت 10ر30 مليون دينار «نحو 37ر111 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر21 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4167 نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر66 مليون سهم تمت عبر 3356 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار «نحو 61ر19 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 90ر0 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5553 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر66 مليون سهم تمت عبر 4064 صفقة بقيمة 7ر24 مليون دينار «نحو 39ر91 مليون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4ر33 نقطة ليبلغ مستوى 08ر4162 نقطة بنسبة هبوط بلغت 80ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر56 مليون سهم تمت عبر 2637 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار «نحو 02ر17 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «تمدين أ» و«أسس» و«بيان» و«تنظيف» أما شركات «أهلي متحد» و«لوجستيك» و«خليج ب» و«الأولى» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الخليجي» و«لوجستيك» و«التعمير» و«بورتلاند» الأكثر انخفاضا.