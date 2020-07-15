أرباح ناقلات الغاز القطرية تنمو 15.5% في النصف الأول إلى 550 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 271 مليون ريال.

كما صعدت ارباح الشركة بنهاية النصف الاول من العام الجاري بنسبة 15.5% على أساس سنوي الى 550 مليون ريال بدعم من زيادة الايرادات بنسبة 11.3% إلى 2.02 مليار ريال، إلى جانب خفض المصروفات الادارية بنسبة 11.7% وتمتلك الشركة حاليا 74 ناقلة وتقوم بنقل 77 مليون طن من الغاز المسال القطري سنويا الى العالم.

ومن المتوقع أن يقفز عدد اسطول الشركة في العام 2026 الى نحو 180 ناقلة، مواكبة لزيادة انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% في ذلك التاريخ وصولا الى 126 مليون طن سنويا.