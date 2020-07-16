اقتصاد الصين يستأنف نموه بعد وباء كورونا

‫ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للصين بنسبة 3,2% في الربع الثاني من العام الجاري بعدما سجل أسوأ نتيجة له في التاريخ مطلع العام الجاري عندما كان وباء كورونا يشل البلاد، حسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الخميس.‬



‫وعلى الرغم من بعض التشكيك في هذه الأرقام، يتابع المحللون بدقة تطورات إجمالي الناتج الداخلي الصيني نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.‬



‫وجاء ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للصين أكبر من تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة فرانس آراءهم وتوقعوا أن يكون 1,3%.‬



‫وكانت الصين حيث ظهر فيروس كورنا المستجد في ديسمبر «كانون الأول» قبل أن ينتشر في العالم، أول بلد تطلق نشاطها الاقتصادي مجدداً، لذلك تعتبر مقياساً للانتعاش المأمول للاقتصاد العالمي.‬



‫لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى بعيدة عن تلك التي شهدها العام 2019 «+6,1%» وكانت الأدنى تاريخياً. لكنها تبقى أفضل من النمو في الربع الأول «-6,8%» عندما كان وباء كورونا يشل البلاد.‬



‫ومع ذلك، واصلت بورصتا الصين تراجعهما ظهر الخميس «بالتوقيت المحلي». وخسرت بورصة شنغهاي 1,41% وبورصة هونغ كونغ 1,17%.‬



‫وقال الخبيرة الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف “آي ان جي” إن “السوق لا تصدق على الأرجح الأرقام” المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني.‬



‫من جهتها، اعترفت متحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات ليو أيهوا بأن الاقتصاد الصيني واجه لمجمل الربع الأول “تحديات خطيرة ناجمة عن كوفيد-19” داخل البلاد وخارجها، موضحة أن النشاط الاقتصادي “مازال تحت الضغط”.‬



‫أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد رأت أن تحسن الاقتصاد ناجم عن “النجاح «البلاد» في إدارة الفيروس” وسياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة الصينية.‬



‫وعلى الرغم من ظهور بؤرة جديدة للمرض في بكين، لم تسجل سوى إصابة واحدة في جميع أنحاء البلاد الخميس.‬



‫وأطلقت عمليات لتحفيز الشراء في العديد من الأقاليم والمدن الصينية عبر تخفيضات وقسائم للتشجيع على الاستهلاك.‬



‫وتتعافى الصين تدريجياً من الوباء لكن انعكاساته الاقتصادية هائلة. فقد خسر ملايين العمال وظائفهم وهو عامل يؤثر بشدة على الاستهلاك الداخلي.‬