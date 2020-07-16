بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 41.50 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 50ر41 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5046 نقطة بنسبة هبوط بلغت 82ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر139 مليون سهم عبر 6952 صفقة نقدية بقيمة بلغت 37ر22 مليون دينار كويتي «نحو 7ر82 مليون دولار أمريكي».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 52ر20 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4147 نقطة بنسبة هبوط بلغت 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر84 مليون سهم تمت عبر 3561 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار «نحو 2ر19 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 52 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5501 نقطة بنسبة هبوط بلغت 94ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر54 مليون سهم تمت عبر 3391 صفقة بقيمة 08ر17 مليون دينار «نحو 1ر63 مليون دولار».

وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 8ر32 نقطة ليبلغ 20ر4129 نقطة بنسبة هبوط قدرها 79ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 26ر65 مليون سهم تمت عبر 2653 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار «نحو 6ر16 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «السورية» و«تمدين ع» و«المال» و«السور» أما شركات «أهلي متحد» و«ارزان» و«عقارات ك» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المعامل» و«مراكز» و«رمال» و«رماية» الأكثر انخفاضا .