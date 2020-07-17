الجيماز: مشروع الدبدبة فرصة ثمينة لن تُعوَّض في المستقبل القريب

أكد القيادي النفطي السابق في القطاع النفطي ومستشار الرئيس التنفيذي السابق في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك المهندس أحمد الجيماز أن مشروع الدبدبة ‏مشروع تنموي رائد يسد حاجة البلد من الطاقة النظيفة بكلفة اقل من المحطات التقليدية. واضاف عبر حسابه في تويتر ان المشروع اقتصادي و تكلفته على الدولة تكاد لاتذكر، متسائلا كيف يتم الاستغناء عنه بهذه السهولة ؟ مؤكداً ان المشروع كان ‏‎فرصة ثمينة لن تعوض في المستقبل القريب.

وأوضح الجيماز أن مشروع الدبدبة للطاقة البديلة يعد مشروعا قوميا ستراتيجيا للكويت موضحا ان المشروع كان تحت اشراف فريق متكامل ومتجانس من كافة الجهات المعنية بالكويت وابرزها اللجنة العليا لتطبيقات الطاقة البديلة ووزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية.

وكان مجلس الوزراء قرر امس إلغاء قراري المجلس بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية ‏وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية.

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