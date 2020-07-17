محصلة سلبية لـ «البورصة» في أسبوع.. والخسائر نصف مليار دينار

شريف حمدي

جنحت مؤشرات البورصة الكويتية للتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع بعد تباين في الأداء، إذ استهلت البورصة تعاملات جلسة الافتتاح على ارتفاع جماعي للمؤشرات ومكاسب سوقية، واستمر الاتجاه الصاعد في الجلسة التالية، ثم ما لبثت أن اتجهت البورصة للتراجع في جلسة الثلاثاء بشكل لافت، واستمرت أيضا في الاتجاه الهابط حتى نهاية تعاملات الأسبوع.

ويرجع السبب في هذا الهبوط في الأداء لجني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الجلسات الأخيرة حتى منتصف الأسبوع، وكانت الأسهم القيادية الأكثر تراجعا بسبب عمليات التصريف بعد ان حققت مكاسب سعرية بدأتها منذ الأسبوع الماضي.

وبنهاية تعاملات الأسبوع تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.7% محققة 486 مليون دينار خسائر، لتصل القيمة إلى 28.75 مليار دينار تراجعا من 29.24 مليار دينار في الأسبوع الماضي.

ورغم جنوح مؤشرات السوق للتراجع، إلا أن السيولة المتدفقة للسوق ارتفعت بنسبة 70% نظرا لأن أغلب العمليات تركزت حول الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، وبلغ إجمالي السيولة 169 مليون دينار بمتوسط يومي 33.8 مليون دينار ارتفاعا من 99 مليون دينار بمتوسط يومي 19.8 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على تراجع مؤشراتها على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بخسارته 103 نقاط ليصل إلى 5501 نقطة من 5604 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% محققا 51 نقطة خسائر ليصل إلى 4147 نقطة من 4198 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% محققا بخسارته 85 نقطة ليصل إلى 5046 نقطة من 5131 نقطة الأسبوع الماضي.

40 % قفزة بسهم «البورصةمنذ استئناف «OTC»

ارتفع سعر سهم شركة البورصة في سوق الـ OTC امس بنسبة 4.7% ليصل إلى 801 فلس بعد تداول 482 ألف سهم نفذت من خلال 69 صفقة.

واستحوذ سهم شركة البورصة على 99% من إجمالي سيولة سوق الـ OTC امس، إذ بلغت قيمة تداولات السهم 384 ألف دينار من إجمالي السيولة البالغ 386 ألف دينار.

وحقق سهم شركة البورصة مكاسب سعرية خلال تعاملات الأسبوع الأول في منصة OTC عقب استئناف النشاط بنسبة 40%، إذ كان سعر السهم قبل توقف المنصة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا 569 فلسا.