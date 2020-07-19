«إيكونوميست»: نهاية عصر النفط الخليجي.. قريباً!

قالت مجلة إيكونوميست إن عصر النفط قد انتهى لدى دول الخليج العربية وإنها لم تعد قادرة على سد العجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط. وأضافت المجلة في تقرير أن هناك فرصة للتحرك بعيداً عن عصر الطاقة الهيدروكربونية.

وتراجعت أسعار المادة السوداء في ظل إغلاقات الدول الشاملة لمواجهة الفيروس. ويتوقع أن تتراجع موارد الدول المنتجة للنفط نصف ما حصلت عليه عام 2019. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في اقتصاداتها بنسبة 7.3 في المئة حتى بعد تراجع الفيروس، فالتخمة في إمدادات النفط ستؤدي إلى انخفاض أسعاره.

الدول العربية باتت تواجه وضعاً لا تستطيع فيه سد العجز في الميزانية، وهي مطالبة بالتكيف مع الوضع الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة العجز في الكويت في موازنتها لهذا العام قد تصل إلى 40 في المئة، فيما يواجه العراق أزمة حادة نتيجة انخفاض الإيرادات واحتمال لجوء الحكومة إلى تخفيض رواتب الموظفين من أجل مواجهة الأزمة، حسب التقرير.

ومن المرجح أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولار بحلول عام 2034، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

وترى المجلة أن التحديات التي تواجهها الدول العربية مرعبة.

ويشير التقرير إلى أن الحال لا تختلف كثيرا في السعودية التي تضررت بشدة نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، مما اضطرها إلى فرض ضرائب جديدة واستخدام جزء من احتياطياتها المالية لتغطية الإنفاق.

بالمقابل يتوقع أن تكون التأثيرات أقل وطأة بالنسبة لقطر والإمارات، لأنهما تمتلكان صناديق ضخمة للثروة السيادية.

والأمور ليست أحسن في العراق، الذي يعد من كبار مصدري النفط ويواجه حالة انهيار تقريباً. حتى الدول المستقرة مثل عُمان والكويت.

وتقول المجلة إن الآثار ستظهر في كل المنطقة.

ومع انخفاض أسعار النفط، فإن بعض هذه الوظائف ستختفي وستعاني مصر أيضاً. والأمر نفسه يصدق على الأردن الذي اعتمد طويلاً على الخليج لكي يستوعب الجماهير العاطلة عن العمل، وتعتمد هذه الدول على دول الخليج كزبائن لمنتجاتها، فثلث صادرات الأردن ولبنان يذهب إلى دول الخليج التي ترسل السياح . وثلث السياح في لبنان هم من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

القطاع العام

وقامت بعض هذه الدول بتخفيض حجم البيروقراطيات المتضخمة وتقليص الإعانات، ولكن القطاع العام لا يزال مصدر التوظيف الأكبر. وعلى الرغم من حديث دول الخليج عن تنويع الاقتصاد، فإنها لا تزال تعتمد على النفط. ويتحدث القادة العرب اليوم عن موجة من الخصخصة من أجل توليد موارد جديدة، وماذا ينتظرون؟ والجواب أو جزء من الجواب على السؤال هو أن الإصلاحات المطلوبة ستكون مؤلمة وشاقة، إلا أن الأزمة تمثل فرصة لبناء اقتصادات حية ومستدامة وحكومات ممثلة. فلن يكون الحكام قادرين على شراء الولاء من خلال خدمات قليلة وتوفير الوظائف.

وتقول المجلة إن على الدول العربية ألا تخدع نفسها؛ فالتنافس على الطاقة النظيفة والإمدادات المفرطة للنفط، يعني أن أسعاره ستظل متدنية في المستقبل المنظور.

وما يعانيه سوق النفط من اضطرابات ليس حالة شاذة ولكنه صورة عن المستقبل؛ فقد دخل العالم عصر أسعار النفط الرخيص، ولن تتأثر منطقة بهذا التحول أكثر من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ مارس، تم تخفيض النفقات وفرض الضرائب وزادت القروض، وهناك الكثير من هذه الدول تغطي عجزها من الصناديق السيادية التي من المفترض أن تنفق احتياطاتها لتمويل الإصلاحات. وترى المجلة أن الألم سيظهر في الدول التي تعتمد اقتصاداتها على النفط، حيث تبلغ تحويلات العاملين من دول النفط نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي العام. هذا بالإضافة إلى التجارة والسياحة والاستثمار. كما يعاني الشرق الأوسط من أعلى نسب البطالة بين الشباب في العالم. وتقول المجلة إن النفط مول اقتصادات غير منتجة ودعم أنظمة بغيضة وجلب تدخلات أجنبية غير مرغوبة.