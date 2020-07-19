‫بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 52.91 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الاحد على انخفاض مؤشر السوق العام 91ر52 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4993 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر1 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 07ر159 مليون سهم عبر 8579 صفقة نقدية بقيمة بلغت 32ر36 مليون دينار «نحو 38ر134 مليون دولار».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 53ر28 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4118 نقطة بنسبة هبوط بلغت 69ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 34ر66 مليون سهم تمت عبر 2945 صفقة نقدية بقيمة 19ر4 مليون دينار «نحو 50ر15 مليون دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 11ر65 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5436 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 72ر92 مليون سهم تمت عبر 5634 صفقة بقيمة 12ر32 مليون دينار «نحو 84ر118 مليون دولار».‬



‫في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 42ر29 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4099 نقطة بنسبة هبوط بلغت 71ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 45ر55 مليون سهم تمت عبر 2314 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار «نحو 32ر13 مليون دولار».‬



‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ايفا فنادق» و«الخليجي» و«المدينة» و«التعمير» اما شركات «اهلي متحد» و«ارزان» و«خليج ب» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «تمدين أ» و«ابيار» و«اركان» و«اولى تكافل» الأكثر انخفاضا.‬