النفط يهبط لمخاوف من انتكاس الطلب على الوقود مع تصاعد إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط الاثنين 20 يوليو، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 36 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.8% إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.

وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة جمعتها رويترز.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، “جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة”.

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30% في ابريل نيسان بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.

وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7% في يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم. لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو أيار البالغ 25% على أساس سنوي.