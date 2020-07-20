البنك الوطني: الوطني – لندن يخضع للسلطات الرقابية البريطانية

صرح بنك الكويت الوطني إن البنك الوطني – لندن ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في بريطانيا.

وجاء ذلك في إفصاح لبنك الكويت الوطني على موقع بورصة الكويت تعقيباً على ما أسماه البنك “شائعات” تم تناولها على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق بنك الكويت الوطني لندن، مشيراً الى أن الوطني لندن وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعاً لبنك الكويت الوطني – الكويت، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة.

واختتم الوطني إفصاحه للبورصة مؤكداً على أن البنك يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المقررة ضد من يقوم – بغير حق – بنشر او ترويج معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لدى البنك أو أياً من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلباً على القرارات الاستثمارية للمتداولين

والجدير بالذكر أن الكويت تشهد حالياً تحقيقات حول اتهامات موجهة لشخصيات بشبهة عمليات غسل أموال تمت عن طريق حسابات مصرفية في الخارج والداخل من بينها مبالغ تم تحويلها عن طريق احد البنوك في لندن.