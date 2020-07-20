بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 2.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4990 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 6ر71 مليون سهم تمت عبر 4682 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار «نحو 8ر58 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 07ر3 نقطة ليبلغ مستوى 79ر4121 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2ر31 مليون سهم تمت عبر 1659 صفقة نقدية بقيمة 7ر1 مليون دينار «نحو 2ر6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5430 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 4ر40 مليون سهم تمت عبر 3023 صفقة بقيمة 19ر14 مليون دينار «نحو 50ر52 مليون دولار».

في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 46ر11 نقطة ليبلغ مستوى 24ر4111 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر25 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 55ر5 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المصالح ع» و«الانماء» و«المشتركة» و«مينا» اما شركات «اهلي متحد» و«ارزان» و«وطني» و«خليج ب» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «تجارة» و«وثاق» و«تعليمية» و«فيوتشر كيد» الأكثر انخفاضا.