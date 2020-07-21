اليورو يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

سجل اليورو أعلى مستوياته منذ مطلع مارس أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن خطة حوافز ضخمة لإنعاش اقتصاداته التي تضررت بفعل جائحة كورونا.

ودفع إبرام الاتفاق اليورو للصعود بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.1470 دولار وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس آذار على الرغم من أن مكاسبه حد منها توقعات قبل فتح السوق بالتوصل لاتفاق في نهاية الأمر إلى جانب المعدلات المرتفعة التي سجلها اليورو في الآونة الأخيرة. وسجل اليورو في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.1% عند 1.1442 دولار.

كما عززت نتائج مشجعة من عدة تجارب للقاح كوفيد-19 المعنويات الأوسع نطاقا وكذلك العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وقال محللون إنه لا يوجد معلومات جديدة تذكر في الاتفاق النهائي يمكنها دفع اليورو للصعود أكثر من ذلك حيث تم بالفعل تحديد قيمة المنح وكذلك القروض.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات وسجل 95.813 في أحدث تداول. هذا وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وربح الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7049 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو حزيران بعدما لم يقدم البنك المركزي سوى القليل من المفاجآت في محضر اجتماعه في الشهر الماضي وكذلك في كلمة محافظه.

واستفاد الجنيه الاسترليني أيضا من التحسن واسع النطاق في معنويات المخاطرة حيث زاد 0.4 بالمئة إلى 1.2716 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو حزيران. وصعد 0.3% مقابل اليورو إلى 90.16 بنس.

وساد الهدوء بقية الأسواق حيث جرى تداول معظم العملات في نطاقات محدودة. واستقر الين مقابل الدولار عند 107.31 ين.