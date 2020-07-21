ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال في التوصل للقاح ضد كورونا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا، لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته في الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة لخروج تعافي الطلب عن مساره.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أي حوالي 0.5% إلى 43.49 دولار للبرميل، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 40.62 دولاراً.

وتحركت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري.

وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة عن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن.

وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط ما يثير مخاوف من تراجع الطلب القوي من الصين في الأشهر المقبلة.

وقالت يوراشيا غروب في مذكرة: “رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاماً يزيد كثيراً عما يمكن لمصافيها أن تعالجه”.