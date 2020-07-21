بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.6 نقطة

اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر9 نقطة ليبلغ مستوى 88ر4980 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 01ر103 مليون سهم عبر 5371 صفقة نقدية بقيمة بلغت 23ر24 مليون دينار «نحو 6ر89 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 51ر4114 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 23ر29 مليون سهم تمت عبر 1829 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار «نحو 03ر7 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الاول 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5420 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 7ر73 مليون سهم تمت عبر 3542 صفقة بقيمة 30ر22 مليون دينار «نحو 5ر82 مليون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر13 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4097 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر20 مليون سهم تمت عبر 1261 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار «نحو 5ر5 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «وربة ت» و«فيوتشر كيد» و«أعيان ع» و«اكتتاب» اما شركات «اهلي متحد» و«وطني» و«خليج ب» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «تمدين أ» و«المصالح ع» و«المشتركة» و«الانماء» الأكثر انخفاضا.