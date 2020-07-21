بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 0.15%عند 463.5 نقطة{{{article.title}}}

21 يوليو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على انخفاض بنسبة 0.15% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 463.5 نقطة، وتصدر سهم “​بنك القدس​” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 1.41%، بينما كان سهم “watania palestine mobile” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 1.27%.

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