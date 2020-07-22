الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

قفز الذهب بأكثر من 1% الأربعاء 22 يوليو إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1856.13 دولارللأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1856.8 دولار للأونصة.

وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس الثلاثاء بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأميركي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7% إلى 22.33 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.

وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2133.32 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 875.49 دولار للأونصة.