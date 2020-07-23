الذهب يستقر قرب ذروة 9 أعوام

استقر الذهب الخميس 23 يوليو قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1874.2 دولار للأونصة بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1876.16 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1875.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 22.79 دولار للأونصة بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات مدفوعة بآمال انعاش الأنشطة الصناعية.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 920.4 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2150.68 دولار للأونصة.