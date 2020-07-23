بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 12.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 61ر4874 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 52ر62 مليون سهم تمت عبر 6143 صفقة نقدية بقيمة بلغت 8ر18 مليون دينار كويتي «نحو 5ر69 مليون دولار أمريكي».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر0 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4076 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 2093 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار «نحو 9ر9 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 15ر19 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5279 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر39 مليون سهم تمت عبر 4050 صفقة بقيمة 09ر16 مليون دينار «نحو 5ر59 مليون دولار».

في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4ر6 نقطة ليبلغ مستوى 80ر4031 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر17 مليون سهم تمت عبر 1659 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار «نحو 8ر8 مليون دولار».

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «تمدين أ» و«رماية» و«الإنماء» و«مبرد» أما شركات «اهلي متحد» و«زين» و«بيتك» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «أرجان» و«أولى تكافل» و«أسيكو» و«القرين» الأكثر انخفاضا.