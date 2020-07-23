«التجارة»: قرار وزاري لتنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا وزاريا اليوم الخميس لإعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة يتضمن إلزام صاحب الاعتماد بوضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة واعتماد خاتم العلامات على العلامة التجارية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرار الوزاري «رقم 127 لسنة 2020» نص في المادة الأولى على اعتماد خاتم العلامات المدموغ على ذات العلامات التجارية المسجلة لدى دولة منشأ أو دولة تصدير المشغولات بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية للاعفاء من عملية الدمغ.

وأكدت أن تطبيق اعتماد خاتم دمغ هذه العلامات يستوفي بعض الإجراءات منها سجل خاص للإدارة المختصة لاعتماد هذه العلامات وإعداد تقرير بفحص الطلبات والبت فيها خلال شهر فضلا عن تقديم مالكي العلامات التجارية شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ وإصدار الاعتماد كل سنتين.

وأشارت إلى أن من شروط المشغولات المعتمدة إلزام صاحبها بوضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة وتقديم بيان بهذه المشغولات المرقمة إلى الإدارة المختصة وتدوين أرقام المشغولات المباعة على الفاتورة المقدمة للمشتري علاوة على تعليق شهادة اعتماد خاتم دمغ العلامة التجارية في كل محل تجاري.

وشددت الوزارة في قرارها على إلغاء اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب الاعتماد أي من المخالفات المنصوص عليها بالقوانين لافتة الى أن هذا القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كل المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.